Samsun'da Ormanlık Alanda Darp Olayı: 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da ormanlık alanda darbedilen kişiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

Olayın seyri

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakavuk Mahallesi yakınlarında devriye sırasında ormanlık alanda park halinde bir otomobil fark etti. Jandarmanın geldiğini gören üç kişi, ormanlık alana doğru kaçtı.

İnceleme yapan ekipler aracın içerisinde bulunan M.G. (43)'ün darbedildiğini tespit etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan M.G. tedavi altına alındı.

Gelişmeler ve soruşturma

Yürütülen çalışmalar sonucunda jandarma, şüphelilerden M.C.A. (26) ve M.C.A. (24)'yı ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar, işlemler için jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerden L.B. (29)'nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

