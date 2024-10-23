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Samsun'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da telefon dolandırıcılığından yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:45
Samsun'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Telefon Dolandırıcılığı Olayı

Samsun'un Havza ilçesinde, telefon dolandırıcılığı iddiaları üzerine yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli yakalandı. Kamlık Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki A.Ö., dolandırıcılar tarafından telefonla arandı.

Dolandırıcılık Yöntemi

Şüpheliler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak A.Ö.'nün oğlunun tutuklandığını ve evinde bulunan değerli eşyaların, bir soruşturma kapsamında el konulması gerektiğini söyledi. Ardından, belirtilen sebeple evden 300 bin lira değerinde altın alarak kayıplara karıştılar.

Dolandırıldığını Anlayarak İçin Adım Attı

A.Ö., bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek, durumu yakınlarıyla paylaşarak Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. İhbarın ardından, jandarma ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Jandarma, teknik takip yöntemleri kullanarak, şüphelilerin Samsun merkezde bir adreste olduğunu belirledi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Adli Süreç

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamada, 1 şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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