Samsun'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Samsun'da Kaza: İki Araç Çarpıştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kaza, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Olayda, Ertan U. (55) tarafından kullanılan 34 NU 4496 plakalı otomobil ile Samet K. (30) yönetimindeki 06 DDB 70 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yaralıların Durumu

Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüleri derhal hastaneye taşıdı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz kesin bir bilgi verilmedi.

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.