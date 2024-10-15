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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:35
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Samsun'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

İlkadım ve Atakum ilçelerinde, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda toplamda 786 sentetik ecza, 852 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, ruhsatsız bir tabanca ve bir tüfek, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 36 tabanca fişeği ile 23 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltılar ve Sonrası

Operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan bu cüretkar operasyon, Samsun'da uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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