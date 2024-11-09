Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 472 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu Gerçekleşti
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine İlkadım ilçesinde bir adrese baskın düzenledi.
Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi
Yapılan aramalarda 3 bin 472 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon sonucunda Ü.A. (25) isimli şahıs gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Aramada 3 bin 472 sentetik ecza hapı buldu.