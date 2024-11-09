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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 472 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 472 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 23:40
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 472 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu Gerçekleşti

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine İlkadım ilçesinde bir adrese baskın düzenledi.

Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi

Yapılan aramalarda 3 bin 472 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon sonucunda Ü.A. (25) isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Aramada 3 bin 472 sentetik...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Aramada 3 bin 472 sentetik ecza hapı buldu.

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