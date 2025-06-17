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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 18:50
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Bulunan Otomobilde 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yapılan başarılı bir operasyonda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Olayın Detayları

Yapılan aramada, otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Ekipler, otomobilde bulunan Y.T. (23), M.B. (24) ve M.A.S. (27) adındaki üç şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı....

Samsun'un İlkadım ilçesinde sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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