Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Emniyet ekipleri dört ilçede eş zamanlı baskın düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda 419 sentetik ecza hapı, 13,25 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 40 tabanca fişeği ile 12 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltılar

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü de bulunmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.