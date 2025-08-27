DOLAR
41,03 0,01%
EURO
47,6 0,57%
ALTIN
4.457,85 0,34%
BITCOIN
4.554.281,37 0,31%

Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 419 ecza hapı, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi; 7 kişi gözaltına alındı, aralarında firari hükümlü var.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:35
Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Emniyet ekipleri dört ilçede eş zamanlı baskın düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda 419 sentetik ecza hapı, 13,25 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 40 tabanca fişeği ile 12 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltılar

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü de bulunmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
2
Filistinli Milli Atlet Allam el-Ammur Gazze'de İsrail Saldırısında Öldü
3
Ankara'da çocuk tacizi iddiası: Şüpheli T.N. tutuklandı
4
TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yayınlar — 103. Yıl
5
Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Batuhan Güneş Yaşamını Yitirdi
6
Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi
7
ÇOMÜ, Çanakkale yangınlarının etki alanlarını uydu görüntüleriyle modelledi

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava