Samsun'da "Yıldızların Altında" Türk Sanat Müziği Konseri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde müzik dolu gece

Samsun Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, yeni sezonun ilk konserini "Yıldızların Altında" temasıyla sahneledi. Şef Serkan Zevkibol tarafından hazırlanan ve yönetilen koro, Türk sanat müziği tutkunlarını bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser öncesinde açılış konuşmasını yapan Çarşambalılar Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, yoğun katılım için teşekkür ederek derneğin çalışmalarına dair bilgiler paylaştı. Özdemir konuşmasında, "1984 yılında kurulan derneğimizin 41. yılını yaşıyoruz" ifadesine yer vererek, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlere sürekli destek vereceklerini belirtti.

Başkan Özdemir ayrıca dernek binasındaki düzenlemelere dikkat çekti: "Dernek binamızın en büyük salonunda kültür-sanat ve sosyal etkinlikler için konforlu bir çalışma ortamı oluşturduk; masa ve sandalyeleri yeniledik, profesyonel bir ses sistemi kurduk." Konuşmasında müziğin ortak dil olduğuna vurgu yaparak, Türk Sanat Müziği'nin güçlü ve kalıcı bir soyut kültür mirası olduğunu ifade etti.

İki bölümden oluşan ve sunuculuğunu Mehmet Çömez'in üstlendiği konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 2,5 saat süren etkinlikte koronun performansı yoğun alkış aldı. Başkan Özdemir, konserin hazırlık sürecinde emeği geçen başta Şef Serkan Zevkibol olmak üzere tüm korist, solist ve müzisyenlere teşekkür etti.

Koro Şefi Serkan Zevkibol konser öncesi yaptığı açıklamada, "Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından seyirci karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Titiz bir çalışmayla özel bir repertuvar hazırladık. Tüm arkadaşlarımızla birlikte sahnede bu heyecanı yaşarken, izleyicilerimizin de aynı duyguyu hissedeceğine inanıyoruz. Türk müziğinin en güzel eserlerini birlikte icra edeceğiz. Bu konser, şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Konserin kapanışında tekrar söz alan Başkan Hüseyin Avni Özdemir, Divan Şairi Baki'nin "Bâkî kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş" dizelerini hatırlatarak, dernek korosunun bu kubbede daha nice hoş sadâlar bırakmasını temenni etti ve yeni etkinliklerde buluşma dileklerini iletti.

Konseri; TÜİK Bölge Müdürü Halil Emecen, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Dernek Genel Sekreteri Özlem Toraman Dağdelen, Sayman Ömer Bir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Sezgin, Sercan Yaşar, Büşra Çakır ile çok sayıda davetli izledi.

SAMSUN ÇARŞAMBALILAR YARDIMLAŞMA VE HABERLEŞME DERNEĞİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU, YENİ SEZONUN İLK KONSERİNİ "YILDIZLARIN ALTINDA" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ. ŞEF SERKAN ZEVKİBOL’UN HAZIRLAYIP YÖNETTİĞİ KORO, TÜRK SANAT MÜZİĞİ TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİREREK İZLEYİCİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.