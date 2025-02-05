Samsun'da Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 21 Yaralı

Samsun'da Feci Kaza: 1 Ölü, 21 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kötü kaza, İstanbul'dan Giresun'a gitmekte olan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün sürücüsünün ölümüne yol açtı. Şahin Çayan (62) yönetimindeki 28 ADP 531 plakalı otobüs, Samsun-Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki sulama kanalına giren otobüs, savrularak park halindeki bir kamyona çarptı. Bu feci kazada, otobüs sürücüsü Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 21 yolcu hafif yaralandı.

Yaralı yolcular, olayın ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.