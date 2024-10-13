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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Havza'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı, sağlık ekipleri hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 09:19
Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Havza İlçesinde Zincirleme Kaza

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Ankara-Samsun kara yolunun Havza Otogar Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kaza Anı ve Gelişmeler

Kaza, 55 ACV 677 plakalı otomobilin sürücüsü Bahadır K. ile 05 BC 213 plakalı otomobilin sürücüsü Sait T. arasında yaşanan çarpışmayla başladı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bahadır K.'ya ait araç, kırmızı ışıkta duran 55 HY 109 plakalı otomobili kullanan Şaban A.'ya çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Samsun'un Havza ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza...

Samsun'un Havza ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza...

Samsun'un Havza ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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