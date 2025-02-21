Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 13 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:35
Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Samsun Dolandırıcılık Operasyonuna Tutuklama

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir dolandırıcılık operasyonu çerçevesinde, toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat tarihinde 12 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyali de ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü emniyette yapılan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan bu dört kişiden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen bu operasyon, yetkililer tarafından büyük bir başarı olarak değerlendirilmekte.

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü...

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü...

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

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