Samsun Tekkeköy'de kereste fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesinde bulunan bir kereste fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve güvenlik önlemleri

Alanda Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerine ait tankerler yangına müdahale ediyor. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer yerinde inceleme yapıyor

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yangın bölgesine giderek, müdahale çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.