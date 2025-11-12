Samsunlu Şehit Emre Altıok'un Baba Evine Türk Bayrağı Asıldı

Gürcistan'da düşen C-130 ile şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un Samsun Tekkeköy'deki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 00:33
Gürcistan'da meydana gelen uçak kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32)'un Samsun'daki baba evine Türk bayrağı asıldı. Olay, mahallede derin bir üzüntüye yol açtı.

Olayın detayları

Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan sınırları içinde düştü. Uçakta bulunan 20 personel arasında yer alan Emre Altıok şehit oldu.

Şehidin acı haberi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı ve eve Türk bayrağı asıldı. Mahalle sakinleri ve yakınları olay karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Aileye ilişkin bilgiler

Şehidin anne ve babasının, Kayseri'de yaşayan şehidin hamile eşinin yanında oldukları belirtildi. Şehadet haberi, Samsun'da bulunan 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a da verildi.

Emre Altıok'un bir çocuğu olduğu ve eşinin ikinci çocukları için doğum hazırlığında bulunduğu öğrenildi.

