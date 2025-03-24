Sanat Etkinlikleri Bu Haftayı Renklendiriyor

Dünya genelinde film festivalleri, konserler ve sanat fuarlarıyla dolu bir hafta bekleniyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:46
Sanat Etkinlikleri Bu Haftayı Renklendiriyor

Dünyada Sanat Dolu Bir Hafta

Dünya genelinde bu hafta film festivallerinden sanat fuarlarına, konserlerden film gösterimlerine kadar pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor.

Visualize Expo Grafik, Medya ve Görsel İletişim Fuarı, yarın Hollanda'nın Gorinchem şehrinde başlayacak. Ayrıca, yalnızca çizim sanatına odaklanan Salon du Dessin sanat fuarı, Fransa'nın başkenti Paris'te sanatseverlerle buluşacak.

Baskı sanatlarının en büyük uluslararası buluşmalarından biri olan IFPDA Baskı Fuarı, 27 Mart'ta ABD'nin New York kentinde kapılarını açacak. Geleneksel ve çağdaş örneklerin yer alacağı bu fuardan elde edilen gelir, araştırma, eğitim ve akademi programlarına bağışlanacak.

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde, genç sanatçıları desteklemeyi amaçlayan Art Rotterdam 28 Mart'ta başlayacak.

Film Festivalleriyle Sinema Keyfi

ABD'de Cleveland Uluslararası Film Festivali (CIFF) 26 Mart'ta başlayacak. Yönetmenliğini Marcie Goodman'ın üstlendiği festival, Playhouse Meydanı'nda gerçekleştirilirken, Asya'nın en eski film festivallerinden biri olan Hong Kong Uluslararası Film Festivali (HKIFF) ise 27-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Ann Arbor Film Festivali yarın başlayacakken, 29. Sofya Uluslararası Film Festivali 31 Mart'a kadar devam edecek. Londra’daki The Japan Foundation Touring Film Programme 31 Mart’a kadar 32 şehirde gösterim yapacak. Fribourg Uluslararası Film Festivali (FIFF) ise 30 Mart’a kadar devam edecek.

Unutulmaz Konserler

Ünlü müzisyen Hans Zimmer, 26 Mart'ta Valensiya, 27 Mart'ta Barselona ve 29 Mart'ta Madrid'de hayranlarıyla buluşacak. Amerikan şarkıcı Sabrina Carpenter ise 26-31 Mart tarihlerinde Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde performans sergileyecek.

8 Grammy ödüllü müzisyen Usher ise 29 Mart'ta Londra'da, Mumford & Sons grubu ise 31 Mart’ta Bristol'da konser verecek.

ABD’li sanatçı Lenny Kravitz, 26 Mart’ta Anvers, 29 Mart’ta Paris ve 31 Mart’ta Bolonya'da sahne alacak.

ABD’de Vizyona Girecek Filmler

28 Mart’ta ABD’de 9 film sinemaseverlerle buluşacak. David Ayer'in yönettiği A Working Man, Sylvester Stallone tarafından yazılan, Jason Statham gibi isimleri barındıran bir projedir.

Ayrıca, Alex Scharfman tarafından yönetilen Death of a Unicorn ve The Woman in the Yard gibi önemli çalışmalarda izleyiciyle buluşacak.

Diğer filmler arasında, A Friend, The Penguin Lessons, Audrey's Children, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip ve My Love Will Make You Disappear yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kanada'da Müslüman Kadına Saldırı: Başörtüsünü Yakmaya Çalışan Şüpheli Gözaltına Alındı
2
Bursa Orman Fidanlığı'ndan Yılda 2 Milyon Fidan Üretimi
3
Ramazan Bayramı'nda 3.5 Milyon Yolcu Bekleniyor
4
Trump, Kennedy Suikastında Oswald'a Yardım İhtimaline Dikkat Çekti
5
Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği
6
Mersin'de 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
7
UNICEF, Afganistan'daki Kız Çocuklarının Eğitim Hakkı İçin Acil Çağrı Yapıyor

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı