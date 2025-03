Sanat Etkinlikleri Bu Haftayı Renklendiriyor

Dünyada Sanat Dolu Bir Hafta

Dünya genelinde bu hafta film festivallerinden sanat fuarlarına, konserlerden film gösterimlerine kadar pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor.

Visualize Expo Grafik, Medya ve Görsel İletişim Fuarı, yarın Hollanda'nın Gorinchem şehrinde başlayacak. Ayrıca, yalnızca çizim sanatına odaklanan Salon du Dessin sanat fuarı, Fransa'nın başkenti Paris'te sanatseverlerle buluşacak.

Baskı sanatlarının en büyük uluslararası buluşmalarından biri olan IFPDA Baskı Fuarı, 27 Mart'ta ABD'nin New York kentinde kapılarını açacak. Geleneksel ve çağdaş örneklerin yer alacağı bu fuardan elde edilen gelir, araştırma, eğitim ve akademi programlarına bağışlanacak.

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde, genç sanatçıları desteklemeyi amaçlayan Art Rotterdam 28 Mart'ta başlayacak.

Film Festivalleriyle Sinema Keyfi

ABD'de Cleveland Uluslararası Film Festivali (CIFF) 26 Mart'ta başlayacak. Yönetmenliğini Marcie Goodman'ın üstlendiği festival, Playhouse Meydanı'nda gerçekleştirilirken, Asya'nın en eski film festivallerinden biri olan Hong Kong Uluslararası Film Festivali (HKIFF) ise 27-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Ann Arbor Film Festivali yarın başlayacakken, 29. Sofya Uluslararası Film Festivali 31 Mart'a kadar devam edecek. Londra’daki The Japan Foundation Touring Film Programme 31 Mart’a kadar 32 şehirde gösterim yapacak. Fribourg Uluslararası Film Festivali (FIFF) ise 30 Mart’a kadar devam edecek.

Unutulmaz Konserler

Ünlü müzisyen Hans Zimmer, 26 Mart'ta Valensiya, 27 Mart'ta Barselona ve 29 Mart'ta Madrid'de hayranlarıyla buluşacak. Amerikan şarkıcı Sabrina Carpenter ise 26-31 Mart tarihlerinde Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde performans sergileyecek.

8 Grammy ödüllü müzisyen Usher ise 29 Mart'ta Londra'da, Mumford & Sons grubu ise 31 Mart’ta Bristol'da konser verecek.

ABD’li sanatçı Lenny Kravitz, 26 Mart’ta Anvers, 29 Mart’ta Paris ve 31 Mart’ta Bolonya'da sahne alacak.

ABD’de Vizyona Girecek Filmler

28 Mart’ta ABD’de 9 film sinemaseverlerle buluşacak. David Ayer'in yönettiği A Working Man, Sylvester Stallone tarafından yazılan, Jason Statham gibi isimleri barındıran bir projedir.

Ayrıca, Alex Scharfman tarafından yönetilen Death of a Unicorn ve The Woman in the Yard gibi önemli çalışmalarda izleyiciyle buluşacak.

Diğer filmler arasında, A Friend, The Penguin Lessons, Audrey's Children, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip ve My Love Will Make You Disappear yer alıyor.