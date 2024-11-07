Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılı bütçesi hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli bilgiler paylaştı. Hava savunma sistemi Çelik Kubbenin geliştirilmesine hız verileceğini belirten Kacır, ülkenin uzun menzilli füze geliştirme kabiliyetlerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. "Ülkemizin istikbalini tehdit edecek planlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye Ekonomisinde Büyüme

Kacır, uluslararası ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'nin 16 çeyrek boyunca büyüme kaydettiğini ifade ederek, sanayi üretim endeksinin yükselişine dikkat çekti. Avrupa'daki diğer ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 19,7 oranında arttığını belirtti.

Yüksek Teknoloji İhracatında Artış

Bakan Kacır, imalat sanayisi katma değerinin dünya çapındaki payının yüzde 0,70'den yüzde 1,33'e çıkarıldığını söyleyerek, ihracatın rakamlarının yükseldiğini kaydetti. Ayrıca, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler ihracatının 10 milyar dolardan 97 milyar dolara çıktığını belirtti.

Yenilikçi Teknolojilere Yönelik Yatırımlar

Kacır, Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısına 630 başvuru geldiğini aktardı. Elektrikli araçlarla otomotiv sektörünü modernize etmeyi amaçladıklarını belirtti. Togg elektrikli araçlarının 40 binden fazla teslim edildiğini duyurdu.

Karbonsuzlaşma Hedefleri

Bakan Kacır, sanayinin karbon ayak izini azaltma hedeflerine dikkat çekerek, yeşil teknolojiler için 600 milyon lira bütçeli 74 AR-GE projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

Savunma Sanayisi ve İnovasyon

Kacır, savunma sanayisinde yapılan atılımlara ve yerli ürünlerin payının artmasına da değindi. Artık daha fazla yerli savunma ürününün üretildiğini vurguladı. 2002 yılından bu yana yapılan desteklerle 886 yatırım teşvikinin düzenlendiğini ve toplam 156 milyar lira sabit yatırımın önünü açtıklarını belirtti.

Bu bilgiler ışığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı 2025 yılı bütçesi, uzun vadeli hedefleri ve stratejileriyle Türkiye'nin sanayi alanındaki gelişimini sürdürecek.