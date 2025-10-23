Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti; zanlı Mahir G. (45) yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 10:15
Olayın Detayları

Sancaktepe'de meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen üç kişinin, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğramasıyla başladı.

Saldırı sonucu şüphelinin isabet ettirdiği kişiler ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaralanan üç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli Yakalandı

Olay yerinden kaçan zanlının, Mahir G. (45) olduğu tespit edildi. Şüpheli, suçta kullandığı silahla birlikte yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında 5 suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis ekipleri, saldırının gerekçesi ve olayın tüm ayrıntılarını aydınlatmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

