Sandıklı'da Polis Eğitimi: Güvenli İnternet, KADES ve Trafik

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri, yaklaşık 800 öğrenci ve 80 rehber öğretmene güvenli internet, trafik, KADES, dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele konularında eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:51
Sandıklı'da polis eğitimleri öğrenci ve öğretmenleri bilgilendirdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri, ortaokul ve liselerde kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Eğitimde öne çıkan konular

Programda güvenli internet kullanımı, trafik kuralları, KADES uygulaması, dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar ve kapsam

Eğitim çalışmalarına yaklaşık 800 öğrenci katıldı. Ayrıca 80 rehber öğretmen de programa dahil edilerek öğretmenlere yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi.

Etkinlik, öğrencilerin ve öğretmenlerin farkındalığını artırmayı ve güvenli davranışlar ile korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmeyi amaçladı.

