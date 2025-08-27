Şanlıurfa'da 12 Bin Öğretmen Açığı: Ferit Şenyaşar Uyardı

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Şanlıurfa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmen Açığı ve Sınıf Mevcutları

Şenyaşar, okulların kısa süre sonra açılacağını hatırlatarak ilin eğitim altyapısında ciddi yetersizlikler bulunduğunu söyledi. Şanlıurfa'da 12 bin öğretmen açığı olduğuna dikkat çeken Şenyaşar, bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Şenyaşar, birinci sınıflarda ortalama öğrenci sayısının 37 olduğunu ve bazı okullarda bir sınıftaki öğrenci sayısının 50'yi geçtiğini belirtti.

Elektrik Kesintileri

Milletvekili, kentte yaşanan elektrik kesintilerinin de vatandaşları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Şenyaşar'ın açıklamaları, Şanlıurfa'da eğitim ve altyapı ihtiyacına yönelik uyarı niteliği taşıdı.