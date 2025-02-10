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Şanlıurfa'da Başından Vurulmuş Kadın Hayatını Kaybetti, İki Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından vurulan Gülcan A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:53
Şanlıurfa'da Başından Vurulmuş Kadın Hayatını Kaybetti, İki Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Üzücü Olay: Yaralı Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 Şubat'ta başından vurulmuş halde bulunan Gülcan A. (30), 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Siverek-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Hayatını Kaybeden Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından hemen Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülcan A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki Zanlı Tutuklandı

Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.E.T. ve F.G. adlı şahıslar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Jandarma ekipleri...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, kadının bulunduğu söylenen bölgede inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Jandarma ekipleri...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, kadının bulunduğu söylenen bölgede inceleme yaptı.

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