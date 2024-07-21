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Şanlıurfa'da İki Kardeş Çayda Boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için çaya giren iki kardeş hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:24
Şanlıurfa'da İki Kardeş Çayda Boğuldu

Şanlıurfa'da Trajik Olay

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaz sıcaklarından bunalan iki küçük kardeş, serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

Olayın Detayları

Kırsal Altınahır Mahallesi'nde yaşayan Zilan (8) ve Mustafa Kurumlu (5) adlı iki kardeş, evlerinden çıkıp çeşitli bir eğlence arayışına girdi. Ancak kendilerinden uzun süre haber alınamayınca, aileleri endişelenerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, mahalle çevresinde geniş çaplı bir araştırma başlattı. Kısa bir süre içinde, kardeşlerin bulundukları yerin mahalle yakınlarındaki Karahisar Çayı olduğu belirlendi.

Acı Son

Çayın içinden hareketsiz bir şekilde çıkarılan Zilan ve Mustafa, hızla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, iki kardeş kurtarılamadı. Bu trajik olay, bölgedeki aileler için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

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