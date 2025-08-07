Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcaklar 50 Dereceyi Aştı

Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcakların Etkisi Sürüyor
Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa, bu yıl da kavurucu sıcaklıkların etkisi altında. Termometreler, 50 dereceyi göstererek rekor kırarken, bu durum kentteki yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Yeşil Alanlarda Serinleme Arayışı
Şanlıurfa'nın merkezinde yer alan Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplandığı durakta bekleyen vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemi ile serinlemeye çalışıyor. Ancak, bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında belirgin bir sakinlik gözlemleniyor. Şanlıurfa'da etkisini sürdüren bu sıcak hava durumu, özellikle dışarıda vakit geçirenler için büyük bir zorluk oluşturmakta. Hava sıcaklıklarının yükseldiği bu günlerde sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması önem taşımaktadır. Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi. Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi.
Soğuk Buharlı Sistemle Serinleme Yöntemleri
Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplandığı durakta bekleyen vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemi ile serinlemeye çalışıyor. Ancak, bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında belirgin bir sakinlik gözlemleniyor.
Şanlıurfa'da etkisini sürdüren bu sıcak hava durumu, özellikle dışarıda vakit geçirenler için büyük bir zorluk oluşturmakta. Hava sıcaklıklarının yükseldiği bu günlerde sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması önem taşımaktadır.
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi.
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi.