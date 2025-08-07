DOLAR
Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcaklar 50 Dereceyi Aştı

Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcaklar kent yaşamını olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 15:37
Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcakların Etkisi Sürüyor

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa, bu yıl da kavurucu sıcaklıkların etkisi altında. Termometreler, 50 dereceyi göstererek rekor kırarken, bu durum kentteki yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Yeşil Alanlarda Serinleme Arayışı

Şanlıurfa'nın merkezinde yer alan Atatürk Bulvarı

Soğuk Buharlı Sistemle Serinleme Yöntemleri

Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplandığı durakta bekleyen vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemi ile serinlemeye çalışıyor. Ancak, bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında belirgin bir sakinlik gözlemleniyor.

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren bu sıcak hava durumu, özellikle dışarıda vakit geçirenler için büyük bir zorluk oluşturmakta. Hava sıcaklıklarının yükseldiği bu günlerde sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması önem taşımaktadır.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi.

