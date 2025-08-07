Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcaklar 50 Dereceyi Aştı

Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcakların Etkisi Sürüyor

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa, bu yıl da kavurucu sıcaklıkların etkisi altında. Termometreler, 50 dereceyi göstererek rekor kırarken, bu durum kentteki yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Yeşil Alanlarda Serinleme Arayışı