Şanlıurfa'da Kedi ile Farenin Şaşırtan Dostluğu

Şanlıurfa'da cep telefonuyla kaydedilen görüntüde kedi ile farenin oyun oynaması yer aldı; görüntü sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:10
Cep telefonu kaydı izleyenleri hayrete çevirdi

Şanlıurfa'da cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, alışılmadık bir anı gözler önüne serdi. Kayıtlarda kedi ile farenin birbirleriyle oyun oynadığı anlar yer alıyor.

Alışılmışın aksine kedinin fareye saldırmadığı, aksine onunla adeta oyun oynadığı kareler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. İzleyenler bu sıra dışı davranışı şaşkınlıkla karşıladı.

Görüntüyü çeken vatandaş, kedinin fareye zarar vermediğini, ikilinin bir süre birbirlerinin peşinden koştuktan sonra ayrıldığını belirtti. Bu detay izleyicilerin dikkatini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Kedi ile fare dost olmaz" sözünü boşa çıkaran bu görüntülere hayretle yorum yaptı. Görüntü kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

