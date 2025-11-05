Şanlıurfa'da Kedi ile Farenin Şaşırtan Dostluğu

Cep telefonu kaydı izleyenleri hayrete çevirdi

Şanlıurfa'da cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, alışılmadık bir anı gözler önüne serdi. Kayıtlarda kedi ile farenin birbirleriyle oyun oynadığı anlar yer alıyor.

Alışılmışın aksine kedinin fareye saldırmadığı, aksine onunla adeta oyun oynadığı kareler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. İzleyenler bu sıra dışı davranışı şaşkınlıkla karşıladı.

Görüntüyü çeken vatandaş, kedinin fareye zarar vermediğini, ikilinin bir süre birbirlerinin peşinden koştuktan sonra ayrıldığını belirtti. Bu detay izleyicilerin dikkatini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Kedi ile fare dost olmaz" sözünü boşa çıkaran bu görüntülere hayretle yorum yaptı. Görüntü kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

ŞANLIURFA'DA CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLEN İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ, İZLEYENLERİ HAYRETE ÇEVİRDİ. GÖRÜNTÜLERDE, BİR KEDİ İLE FARENİN BİRBİRLERİYLE OYUN OYNADIĞI ANLAR YER ALIYOR.