DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,04 -0,43%
ALTIN
5.770,28 0,42%
BITCOIN
3.842.766,39 2,39%

Şanlıurfa'da Kripto Para Madenciliği Operasyonu: 281 Cihaz, 2 Gözaltı

Şanlıurfa Hilvan'da jandarma operasyonunda değeri 7 milyon TL olan gümrük kaçağı 281 faturasız mining cihazı ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:37
Şanlıurfa'da Kripto Para Madenciliği Operasyonu: 281 Cihaz, 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da Kripto Para Madenciliği Operasyonu: 281 Cihaz, 2 Gözaltı

Operasyon ve gözaltılar

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan'da kripto para üretimi yapıldığına dair ihbar üzerine operasyon başlattı. '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı, SİBER ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, kripto para üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve değeri

Aramalarda, ahır görünümündeki tesiste 281 adet faturasız kripto para madenciliği (mining) cihazı, 1 adet elektrik trafosu ve 1 adet kesici cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen mining cihazlarının piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

ŞANLIURFA'DA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİNDE KULLANILAN VE DEĞERİ 7 MİLYON TL OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI 281...

ŞANLIURFA'DA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİNDE KULLANILAN VE DEĞERİ 7 MİLYON TL OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI 281 MİNİNG CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ. JANDARMA EKİPLERİ 2 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI.

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Yortan'da 64 Konutluk TOKİ Projesinin Temeli Atıldı
3
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
4
Düzce'de Yoğun Sis: Görüş 20-50 Metreye Düştü
5
Merz: Toprak Tavizine Karar Önce Ukrayna'nın Olmalı
6
Gaziosmanpaşa'da Çocuk Etkinlik ve Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
7
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?