Şanlıurfa'da Kripto Para Madenciliği Operasyonu: 281 Cihaz, 2 Gözaltı

Operasyon ve gözaltılar

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan'da kripto para üretimi yapıldığına dair ihbar üzerine operasyon başlattı. '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı, SİBER ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, kripto para üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve değeri

Aramalarda, ahır görünümündeki tesiste 281 adet faturasız kripto para madenciliği (mining) cihazı, 1 adet elektrik trafosu ve 1 adet kesici cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen mining cihazlarının piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

