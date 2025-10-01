Şanlıurfa'da Lise Öğrencilerinden Küresel Sumud Filosu'na 'Sumud' Koreografisi

Siverekli öğrenciler, mavi kurdele ve bayraklarla filoya destek verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için okul bahçesinde toplandı.

Okul bahçesinde yaklaşık 150 öğrenci bir araya gelerek 'Sumud' yazılı koreografi oluşturdu ve Türk ile Filistin bayrağı açtı.

Okul müdürü Abdullah Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliği, yaklaşık 2 yıldır devam eden İsrail zulmünü lanetlemek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Konak, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla öğrencilerin bileklerine mavi kurdele taktıklarını, 'Sumud' yazılı koreografi ile öğrencilere orada yaşananları anlattıklarını ve empati duygusu oluşturduklarını belirtti. Konak, çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiğini ifade etti.

Etkinlik, öğrencilerde farkındalık oluşturmayı, oradaki zulmün son bulmasını dilemeyi ve dua ile kardeşlerinin yanında olduklarını göstermeyi amaçladı.

