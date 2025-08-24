DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.427,07 0,7%

Şanlıurfa'da motosiklet direğe çarptı: Sürücü öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kepirhisar Mahallesi yakınlarında direğe çarpan motosikletin sürücüsü Adnan Yüksekyayla (24) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:15
Şanlıurfa'da motosiklet direğe çarptı: Sürücü öldü

Şanlıurfa'da motosiklet direğe çarptı: sürücü hayatını kaybetti

Kaza Detayları

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, kırsal Kepirhisar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Adnan Yüksekyayla (24) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet bir demir direğe çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Yüksekyayla'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza yerindeki incelemenin ardından Yüksekyayla'nın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demre Açıklarında Yelkenlide Yaralanan Moldovalı Turiste Sahil Güvenlik Müdahalesi
2
Suriye'de 30 Milyon Dolarlık Sağlık Projesi: Sağlık Bakanlığı ve Alameen İşbirliği
3
Sudan'da 14 Milyon Yerinden Edildi: Şam Maslahatgüzarı Hasan HDK'yi Suçladı
4
Erbakan: Bugün Türkiye'de 14 milyon işsiz — Yeniden Refah Isparta Kongresi
5
Bahçeli Talimatıyla Hacıbektaş Cemevi İçin 'Canların Türküsü' Bestelendi
6
Adana Saimbeyli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Öldü
7
İspanya'da Orman Yangınları 407 Bin Hektarı Aştı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı