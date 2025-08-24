Şanlıurfa'da motosiklet direğe çarptı: Sürücü öldü

Şanlıurfa'da motosiklet direğe çarptı: sürücü hayatını kaybetti
Kaza Detayları
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, kırsal Kepirhisar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Adnan Yüksekyayla (24) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet bir demir direğe çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Yüksekyayla'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kaza yerindeki incelemenin ardından Yüksekyayla'nın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.