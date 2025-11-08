Şanlıurfa'da Pamuk Yığını Altında Kalan Genç Öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk römorkunda uyuyan Nurullah Bertan (19), üzerine dökülen pamuk yığını altında kalarak hayatını kaybetti; sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:57
Şanlıurfa'da Pamuk Yığını Altında Kalan Genç Öldü

Şanlıurfa'da pamuk yığını altında kalan genç öldü

ŞANLIURFA (İHA) — Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana gelen olayda, pamuk römorkunda uyuyan bir genç, üzerine dökülen pamuk nedeniyle nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Yukarıderen Mahallesinde gerçekleşti. Nurullah Bertan (19), pamuk römorkunda uyurken, biçerdöver sürücüsü C.O. (38) tarladaki pamukları römorka boşalttı. Sürücünün Bertan’ı fark edememesi sonucu pamuk yığını altında kalan genç, nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımıyla Bertan’ı pamuk yığınının altından çıkardı. Genç, sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gelişmeler ve Soruşturma

Biçerdöver sürücüsü C.O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bertan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA’DA ÜZERİNE PAMUK DÖKÜLEN GENÇ NEFESSİZ KALARAK ÖLDÜ

ŞANLIURFA’DA ÜZERİNE PAMUK DÖKÜLEN GENÇ NEFESSİZ KALARAK ÖLDÜ

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Pamuk Yığını Altında Kalan Genç Öldü
2
Aydın'da Ata Tohumlu Kışlık Fideler Karpuzlu'da Yoğun İlgi
3
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan: Sanayi Sitesinde Esnafla Buluştu
4
Mehmet Kuş, Eyyübiye’de Zimem Defterini Satın Aldı
5
Sonbaharda Abant Gölü Milli Parkı'na Ziyaretçi Akını
6
Azerbaycan 8 Kasım Zaferi'ni Bakü'de Askeri Geçit Töreniyle Kutladı
7
Bolu'da Yoğun Sis Kent Merkeziyle Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00