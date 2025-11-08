Şanlıurfa'da pamuk yığını altında kalan genç öldü

ŞANLIURFA (İHA) — Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana gelen olayda, pamuk römorkunda uyuyan bir genç, üzerine dökülen pamuk nedeniyle nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Yukarıderen Mahallesinde gerçekleşti. Nurullah Bertan (19), pamuk römorkunda uyurken, biçerdöver sürücüsü C.O. (38) tarladaki pamukları römorka boşalttı. Sürücünün Bertan’ı fark edememesi sonucu pamuk yığını altında kalan genç, nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımıyla Bertan’ı pamuk yığınının altından çıkardı. Genç, sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gelişmeler ve Soruşturma

Biçerdöver sürücüsü C.O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bertan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA’DA ÜZERİNE PAMUK DÖKÜLEN GENÇ NEFESSİZ KALARAK ÖLDÜ