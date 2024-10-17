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Şanlıurfa'da Polisi Hedef Alan Şüpheli Yakalandı

Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahale eden polise ateş eden M.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:35
Şanlıurfa'da Polisi Hedef Alan Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Polise Ateş Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aile içi kavgaya müdahale etmek üzere giden polis ekipleri, bir şüphelinin havaya ateş açtığını tespit etti. Olay, Hasan Çelebi Mahallesi'nde gerçekleşti.

Müdahele Eden Polise Ateş Açtı

Polis ekipleri, ihbar sonrası olay yerine intikal ederken, M.K. isimli şüpheliye "teslim ol" çağrısında bulundu. Ancak, M.K. uyarılara aldırış etmeyerek, polis ekiplerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu, mermilerden biri polis aracına isabet etti.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak, M.K.'yı ikna etti ve gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polise ateş eden şüpheli...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polise ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polise ateş eden şüpheli...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polise ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polise ateş eden şüpheli...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polise ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polise ateş eden şüpheli...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polise ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

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