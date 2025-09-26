Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Olayın ayrıntıları
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Sürücü İsmail A. idaresindeki 64 ADH 681 plakalı araç, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kurtarma ve tedavi
Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Minibüste, Adıyaman'da tarlalarda çalıştıktan sonra Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.
