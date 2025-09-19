Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık: 52 Şüpheliye 650 Yıla Kadar Hapis İstemi

EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 41'i tutuklu 52 sanık hakkında dava açıldı.

İddianame kabul edildi

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla bir araya gelerek örgütlü ve süreklilik arz eden faaliyetlerde bulundukları vurgulandı.

Örgütlü dolandırıcılık yöntemi ve deliller

İddianamede müştekilerle yapılan telefon görüşme kayıtları ve yapılan ses analizleri yer aldı. Sanıkların, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kişilerin bilgilerini yasa dışı programlar aracılığıyla ele geçirdikleri, aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlileri olarak tanıtarak gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyledikleri belirtildi.

Şüphelilerin, elde ettikleri kimlik bilgileriyle sahte kimlikler hazırladığı, sözde yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan kişilerin üzerinde mağdurların kimlik bilgilerinin çıktığı yönünde beyanlarla mağdurları manipüle ederek banka hesaplarına para göndermelerini sağladıkları aktarıldı. İddianamede, örgüt mensuplarının belirli iş bölümü içinde hareket ettiği ve mağdurları yabancı uyruklu kişiler adına açılan GSM hatları üzerinden aradıkları kaydedildi.

Sanıkların mağdurlara WhatsApp üzerinden farklı fotoğrafların bulunduğu sahte kimlik belgeleri gönderdiği, bu belgelerle kişilerin yasa dışı işlerde kullanıldığı, FETÖ mensubu oldukları veya terör soruşturması kapsamında yer aldıkları gibi iddialarla 26 müştekiyi kandırdığı belirtildi.

Mağduriyet ve zarar

İddianamede, sanıkların 26 müştekiyi toplam 9 milyon 735 bin 326 lira tutarında dolandırdığı ifade edildi. Ayrıca bazı sanıkların kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde etme ve yayma suçunu işlediklerine dikkat çekildi.

Talep edilen cezalar

Örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu tespit edilen tutuklu sanıklar Mehmet D, Ahmet D, Halil D, İsmail D ve Muhammet Emir Y. hakkında, 26 kez ayrı ayrı olmak üzere nitelikli dolandırıcılık, şantaj, örgüt kurma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve farklı suçlardan 324'er yıldan 650'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer sanıklar arasında yer alan Vezir K, Enver K ve Ramazan G. hakkında 40'ar yıldan 76'şar yıla, geri kalan 44 şüpheli için ise 10'ar yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, sanıkların zincirleme şekilde kendilerini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmaları ya da bu kurumlarla ilişkili olduklarını söylemeleri suretiyle dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirtildi.