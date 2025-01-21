Şanlıurfa'daki Silahlı Kavga Davası Konya'da Başladı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga davası, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Olay, 3 Temmuz 2023 tarihinde iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkmıştı.

Duruşma Detayları

Yargılama sürecinde, 2'si tutuklu 8 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hasan K. ve Hişman A. ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Olayda hayatını kaybeden Abdulkadir Demir'i silahla vurduğunu itiraf eden sanık Hasan K., "Biz onlara ait tarlayı sürmedik. Bize iftira attılar ama olay nedeniyle pişmanım." dedi.

Sanıkların İfadeleri

Diğer sanık Hişman A. ise suçlamaları reddederek, "Benim olayla bir ilgim yoktur. Silah, sopa kullanmadım. Maktulü öldürme eylemine iştirak etmedim. 18 aydır tutuklu olduğum için hem ben hem de ailem mağdur oldu. 2 kardeş cezaevindeyiz. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Hişman A.'nın avukatı, "Müvekkilimin maktule karşı bir eylemi yoktur. Olaya ilişkin mahkemeye sunduğumuz görüntülerde her şey ortadadır. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ederiz." dedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan K. ve Hişman A. arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların incelenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Arka Planı

Silahlı kavganın meydana geldiği yer, Seyitören Mahallesi olarak biliniyor. Olayda 61 yaşındaki Abdulkadir Demir yaşamını yitirmiş, iki kişi de yaralanmıştı. Kavganın her iki tarafı hakkında 8 sanık için dava açılmıştır.