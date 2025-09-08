Şanlıurfa Hilvan'da İşçi Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Kaza Detayları ve Müdahale

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kazada; Mehmet Demir idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan 43 ABS 091 plakalı minibüs, kırsal Ovacık Mahallesi yakınlarında Hüseyin Kiraz yönetimindeki 27 AK 013 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.