Şanlıurfa Hilvan'da Kaçak Elektrikle Gizli Kripto Üretim Tesisi Tespit Edildi

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde, kaçak elektrik kullanılarak işletilen gizli bir kripto üretim tesisi ortaya çıktı. Dicle Elektrik tarafından yürütülen kontrollerde tesisteki enerji kaynağı ve kullanım miktarı belirlendi.

Denetimde ortaya çıkan bulgular

Yapay zekâ destekli dronlarla yapılan incelemede, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, briketlerle örülmüş ahır görünümlü bir yapının içinde gizli bir kripto üretim tesisinin bulunduğu belirlendi. Tesiste kripto para üretimi için gerekli elektriğin 1.600 kWh gücünde kaçak trafo üzerinden sağlandığı tespit edildi.

Kurulan kaçak trafo düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu miktarın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine eşdeğer olduğu kaydedildi.

Maddi boyut ve uzman değerlendirmesi

Uzmanlar, ahır şeklinde gizlenmiş kripto para üretim tesisinde kullanılan elektriğin maddi değerinin, tam kapasite kullanıldığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına denk geldiğini belirtti. Haberde ayrıca tüketimin her ay bin çeyrek altın değerinde kaçak elektrik oluşturduğu ifade edildi.

Yasal süreç ve soruşturma

Kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından Dicle Elektrik savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başvuru sonrasında savcılık, kaçak trafoya el koyma kararı aldı. Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.

