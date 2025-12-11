DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,23%
ALTIN
5.770,59 0,42%
BITCOIN
3.840.306,96 2,44%

Şanlıurfa Hilvan'da Kaçak Elektrikle Gizli Kripto Üretim Tesisi Tespit Edildi

Şanlıurfa Hilvan'da yapay zekâ destekli dronlarla yapılan denetimde kaçak elektrikle çalışan gizli kripto üretim tesisi bulundu; 1.600 kWh kaçak trafo ve günlük 40 bin kWh tespit edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:46
Şanlıurfa Hilvan'da Kaçak Elektrikle Gizli Kripto Üretim Tesisi Tespit Edildi

Şanlıurfa Hilvan'da Kaçak Elektrikle Gizli Kripto Üretim Tesisi Tespit Edildi

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde, kaçak elektrik kullanılarak işletilen gizli bir kripto üretim tesisi ortaya çıktı. Dicle Elektrik tarafından yürütülen kontrollerde tesisteki enerji kaynağı ve kullanım miktarı belirlendi.

Denetimde ortaya çıkan bulgular

Yapay zekâ destekli dronlarla yapılan incelemede, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, briketlerle örülmüş ahır görünümlü bir yapının içinde gizli bir kripto üretim tesisinin bulunduğu belirlendi. Tesiste kripto para üretimi için gerekli elektriğin 1.600 kWh gücünde kaçak trafo üzerinden sağlandığı tespit edildi.

Kurulan kaçak trafo düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu miktarın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine eşdeğer olduğu kaydedildi.

Maddi boyut ve uzman değerlendirmesi

Uzmanlar, ahır şeklinde gizlenmiş kripto para üretim tesisinde kullanılan elektriğin maddi değerinin, tam kapasite kullanıldığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına denk geldiğini belirtti. Haberde ayrıca tüketimin her ay bin çeyrek altın değerinde kaçak elektrik oluşturduğu ifade edildi.

Yasal süreç ve soruşturma

Kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından Dicle Elektrik savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başvuru sonrasında savcılık, kaçak trafoya el koyma kararı aldı. Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.

ELEKTRİK DENETİMİNDEN GİZLİ KRİPTO ÜRETİM TESİSİ ÇIKTI

ELEKTRİK DENETİMİNDEN GİZLİ KRİPTO ÜRETİM TESİSİ ÇIKTI

ELEKTRİK DENETİMİNDEN GİZLİ KRİPTO ÜRETİM TESİSİ ÇIKTI

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı
3
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
4
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Çocuklarda Gripte Erken Müdahale Hayati: Dr. Bihter Gürsel Al Uyardı
6
Eskişehir'de AFAD İRAP Toplantısı: Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Sürüyor
7
Turgutlu'da Trafik Kazası: Mesut Göbekli Hayatını Kaybetti

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027