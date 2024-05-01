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Saraçhane’de işçiler yürüyüşe geçti: Polis müdahaleye başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Saraçhane’de toplanan emekçiler, sendikalar ve STK’lar, Taksim’e yürümek için Kemer’e doğru hareket etti. Kalabalığın hareketlenmesi ile polis müdahaleye başladı.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 12:03
Saraçhane’de işçiler yürüyüşe geçti: Polis müdahaleye başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen çok sayıda kişi, Saraçhane’de toplandı. Emekçilerin, DİSK’in, sendikaların, siyasi partilerin ve STK’ların yer aldığı kalabalık içerisinden bir grup Taksim’e yürümek için polislerin ve TOMA’ların yer aldığı Kemer’e doğru harekete geçti. Bu esnada grup, “Taksim 1 Mayıs’tır”, “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları attı.

Saraçhane’de işçiler yürüyüşe geçti: Polis müdahaleye başladı

Su kemerinin altında kurulmuş olan barikatlara yürüyen gruba ise polis, biber gazıyla müdahale etti. Üst üste uyarıda bulunan polis ekipleri, TOMA’ları da hazır pozisyonda bulunduruyor.

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