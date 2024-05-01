Saraçhane’de işçiler yürüyüşe geçti: Polis müdahaleye başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen çok sayıda kişi, Saraçhane’de toplandı. Emekçilerin, DİSK’in, sendikaların, siyasi partilerin ve STK’ların yer aldığı kalabalık içerisinden bir grup Taksim’e yürümek için polislerin ve TOMA’ların yer aldığı Kemer’e doğru harekete geçti. Bu esnada grup, “Taksim 1 Mayıs’tır”, “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları attı.





Su kemerinin altında kurulmuş olan barikatlara yürüyen gruba ise polis, biber gazıyla müdahale etti. Üst üste uyarıda bulunan polis ekipleri, TOMA’ları da hazır pozisyonda bulunduruyor.