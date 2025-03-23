Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Polis Müdahale Etti

İstanbul'da izinsiz gösteri yapan gruba, polisin müdahale etmesiyle arbede yaşandı. Yolsuzluk protestosunda gergin anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 23:53
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Polis Müdahale Etti

İstanbul'un Saraçhane bölgesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla izinsiz bir gösteri düzenleyen gruba, polis müdahale etti.

Protestocular, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara karşı çıkarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı şüphelilerin tutuklanmasını protesto etmek için toplandı. Saraçhane'de başlayarak Taksim'e doğru yürümek isteyen göstericilere, polis ekipleri izin vermedi.

Göstericilerin, polise taş, meşale, havai fişek ve şişe gibi materyaller fırlatması sonucu arbede yaşandı. Polis, protestocuları dağıtmak için müdahalede bulunurken, bazı eylemciler İBB binasına sığınarak ara sokaklara dağıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de belediye binası önünde yaptığı açıklamanın ardından, polis gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak bu uyarıları dikkate almayan göstericilere, güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kaldı.

Gergin anların yaşandığı protesto gösterisi, Saraçhane'de sürmeye devam ederken, polis eylemcileri kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

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