Sarıyer'de ambulansa yol vermeyen 3 kişiye para cezası

Olay ve soruşturma

Sarıyer'de, 18 Ağustos tarihinde yolun ortasında çıkan kavga sırasında arkadan gelen ambulansa yol vermeyen kişilere yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla araç plakalarından kimlikleri tespit edilen F.Ş. (47), F.T. (44) ve Z.T. (53)yi gözaltına aldı.

Uygulanan cezalar ve adli süreç

Yakalanan 3 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu trafik işaretleri ile belirtildiği yerde duraklamak" ve "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunmak" maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan Z.T. hakkında "cebir veya tehdit kullanarak araçların hareket etmesini engellemek, durdurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından yürütülen soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.