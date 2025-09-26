Şarkıcı Güllü (Gül Tut) Yalova'da terastan düşerek hayatını kaybetti

Sanat dünyası, sahne adıyla 'Güllü' olarak tanınan Gül Tut'un yaşamını yitirmesiyle sarsıldı. 52 yaşındaki Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin terasından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 5. kattaki evin üzeri kapalı terasındaki pencereden, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşme şeklinde gerçekleşti. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gül Tut'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Komşu ve esnafın tepkileri

Komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere yaptığı açıklamada, komşuların haber vermesiyle durumu öğrendiğini söyleyerek, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." ifadelerini kullandı.

Esnaf Sezgin Kaya ise, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Soruşturma

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 01.28'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekiplerin adrese intikal ettiği belirtildi. Açıklamada, Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' olayı nedeniyle Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Cenaze ve tören

Gül Tut'un cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İstanbul'a götürüldü. Cenazenin, yarın öğle namazından sonra Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

