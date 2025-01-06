Sarkozy'nin Yolsuzluk Davası Bugün Başlıyor

Sarkozy'nin Yolsuzlukla Suçlandığı 'Libya Davası' Bugün Görülmeye Başlanacak

Fransa'da, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçim kampanyasını finanse etmek amacıyla Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi yönetiminden yasa dışı maddi destek sağlamakla suçlandığı 'Libya Davası' bugün Paris Ceza Mahkemesi'nde değerlendirilecek.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 10 yılı aşkın süredir süren soruşturmanın ardından Sarkozy ve beraberindeki üç eski bakan ile birlikte toplam 12 kişi, Kaddafi yönetimiyle yolsuzluk anlaşması yapmakla itham ediliyor. Dava sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

Sarkozy'nin 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Libya'dan yasa dışı yollarla sağlanan maddi destekle finanse ettiği iddiaları, davanın temelini oluşturuyor. Eğer suçlu bulunursa Sarkozy, 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

2007-2012 yıllarında Fransa'nın Cumhurbaşkanlığını üstlenen Sarkozy, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında, yolsuzlukla yargılandığı başka bir davada bir yıl ev hapsi cezasına çarptırılmıştı ve bu cezasını elektronik kelepçeyle geçirecek.

Olayın Arka Planı

Sarkozy'nin 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için Libya yönetiminden 50 milyon avro aldığı iddiası gündemde. Olayla ilgili ön soruşturma 2013'te başlatılmış, Sarkozy 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmıştı. Kendisi hakkında, 'seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama, yolsuzluk yapma ve Libya kamu fonlarını gizleme' suçlamaları yöneltilmişti.

Davada tanık olarak ifade verecek olan Ziad Takieddine isimli iş insanının da 2006 sonlarında Sarkozy'ye 5 milyon avro götürdüğünü belirtildi. Takieddine, önceki ifadelerinde Sarkozy'nin Libyalı finansmanı aldığını onaylarken, 2020'de bu görüşü değiştirmişti. Sarkozy'nin, Takieddine'yi suçlamalardan uzaklaştırmak için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığı şüphesi üzerine soruşturma devam ediyor ve bu süreçte 608 bin avro harcadığı iddia ediliyor.