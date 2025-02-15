Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 Su Kaplumbağası Ele Geçirildi

Sarp Gümrük Kapısı'nda Kaçak Su Kaplumbağası Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan 910 su kaplumbağası ele geçirdi.

Şüpheli Araç X-ray Taramasına Sevk Edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bulundu ve x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Detaylı Aramalarda Yasa Dışı Kaplumbağalar Bulundu

Detaylı aramalar sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 910 su kaplumbağası ortaya çıkarıldı. Bu olayla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.