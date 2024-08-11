Satranç Eğitmeni Müstehcen Görüntü İddiasıyla Tutuklandı

Alanya'da Şok Olay

Antalya'nın Alanya ilçesinde, satranç dersi veren bir eğitmenin öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği iddiaları üzerine tutuklandığı bildirildi.

Gözaltı Süreci

Özel bir satranç kursunun sahibi olduğu öğrenilen 52 yaşındaki M.U, Kleopatra Plajı'nda bir çocuğun cep telefonuyla görüntüleri kaydedildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Telefon İncelemesi

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, M.U'nun cep telefonunda gerçekleştirdikleri incelemede çok sayıda küçük yaştaki çocuğa ait müstehcen fotoğraf ve videolar buldu. Ayrıca, telefonun içeriğinde ders verdiği öğrencilerin görüntülerinin de bulunduğu tespit edildi.

Yargı Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.