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Savcıya Yapılan Ölüm Tehdidi ile İlgili 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimlikte

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik ölüm tehdidi savcı Y.E.'nin makamında gerçekleşti. 5 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:49
Savcıya Yapılan Ölüm Tehdidi ile İlgili 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimlikte

Olayın Detayları

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.'nin makamında ölümle tehdit edilmesi olayında, 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 3'ü serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Gelişimi

Savcı Y.E., bebeklerin özel hastanelere nakil suretiyle haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırırken, 30 Ağustos tarihinde, avukat A.A ile makamında görüşme gerçekleştirmiştir. A.A, bazı şüphelilerin tahliyesi yapılmadığı takdirde savcıya suikast düzenleneceği tehdidinde bulunmuştur.

Tehdit ve Soruşturma Süreci

Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamındaysa, savcının yakınlarına ait bilgilerin nasıl sızdırıldığına dair araştırmalar yapılmış, ayrıca savcının makam odasına kayıt cihazı yerleştirilmiştir. Avukat A.A’nın ilişki içinde olduğu M.K.Z'nin, savcıyı açık bir şekilde ölümle tehdit ettiği belirtilmiştir. Bu tehditçi süreçte, savcının bazı kişisel bilgilerinin daha önce 3 jandarma personeli tarafından sorgulandığı tespit edilmiştir.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonla 11 kişi gözaltına alınmış, 8 şüpheli, ifadelerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmiştir. Burada, 5 kişi tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmiş, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

İlgili Diğer Soruşturmalar

Savcı Y.E’nin yürüttüğü bir başka soruşturmada ise 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının, bebek acil hastalarının önceden belirlenen özel hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır. Bu durum, hayali kazanç sağlamak amacıyla 22’si tutuklu 47 kişi hakkında hazırlanan fezlekenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesiyle sonuçlanmıştır.

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