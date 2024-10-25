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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den Güçlü Mesajlar: Vatanımızın Geleceği İçin Kararlıyız

Savunma sanayii yenilikleri ve terör saldırısına karşı güçlü duruş sergilendi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:36
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den Güçlü Mesajlar: Vatanımızın Geleceği İçin Kararlıyız

Savunma Sanayiinde Kararlılık ve Direnç

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA EXPO etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, "Bize yapılan her saldırı, irademizi daha da pekiştiriyor. Hiçbir güç Türkiye’nin yürüyüşünü durduramayacak," diyerek saldırılara karşı duruşlarının ne denli kararlı olduğunu vurguladı.

Birliktelik ve Güçlenme Vurgusu

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Görgün, "İki gün önce yaşadığımız hain terör saldırısı, bizi durdurmak isteyenlerin çaresizliğini ortaya koydu. Bu millet, her zorluğun karşısında daha da güçlenir" dedi.

Türk Savunma Sanayii’nin Geleceği

Savunma sanayiinde yalnızca teknoloji geliştirmediklerini, aynı zamanda milletin geleceğini inşa ettiklerini belirten Görgün, "Savunma sanayimizin her bir ferdi olarak dinlenmek yok, vazgeçmek yok, pes etmek yok" ifadelerini kullandı.

Vatan Mısmeliğine Sahip Çıkma

Görgün, "Emanetin sahibine teslim olanlar, vatanımızı bizlere emanet ettiler. Ruhları şad, mekanları cennet, gönülleri ferah olsun" diyerek, geçmişe olan saygı ve ulusun geleceği konusundaki kararlılığını ifade etti.

Savunma sanayi ailesi olarak daha çok çalışacaklarına dikkat çeken Görgün, "Türk ordusunu namertle mücadele ederken namerde muhtaç etmeyeceğiz" şeklinde ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’na katılarak konuşma yaptı.

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