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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Umman'da Kritik Temaslar Gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Umman'daki temaslarına Maskat'ta başladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:23
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Umman'da Kritik Temaslar Gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret etti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Görgün'ün bugün başlayan temasları çerçevesinde Türkiye'nin Maskat Büyükelçiliği'nde önemli görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Görgün, ziyaretinin ilk adımında Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ile bir araya gelerek ikili ilişkileri masaya yatırdı. Ardından, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile de görüşme gerçekleştirdi.

Temasları kapsamında ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve ekibiyle birlikte ASELSAN'ın Umman ofisinin açılışını yapacak olan Görgün, sonra da Umman'ın savunma sanayi sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelecek.

Başkan Görgün'ün iki gün sürecek Umman temaslarına Akyol'un yanı sıra ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve diğer savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri de eşlik edecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sol 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sol 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret etti. Görgün, ziyaretleri kapsamında, Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu (sağ 2) ile Umman'daki Türkiye Büyükelçiliğinde bir araya geldi.

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