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Savunma Sanayii Başkanlığı: “Baykar için teşvik ve hibe verilmedi”

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın sahibi olduğu Baykar’a devlet tarafından hiçbir teşvik, destek ve hibe verilmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 17:47
Savunma Sanayii Başkanlığı: “Baykar için teşvik ve hibe verilmedi”

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Baykar’la ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Selçuk Bayraktar’ın hem sahibi hem de yöneticisi olduğu Baykar, devlet tarafından verilen yatırım teşvik unsurlarının hiçbirinden yararlanmadı.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı: “Gösterilen büyük başarılar sonrasında, sektörümüzde faaliyet göstermekte olan şirketler hedef alınıyor. Hem başkanlığımızı hem de sektörü töhmet altında bırakacak yanlış bilgilerle üretilen içerikleri üzülerek takip etmekteyiz. Başkanlığımız, sektöre verilen teşvik, destek ve hibe programları vardır. Şimdiye kadar 500’den fazla firma ve 400’den fazla projeye 6 milyar liraya yakın destek ve hibe verilmiştir. Ancak Baykar, herhangi bir şekilde teşvik, destek ve hibe unsurlarından yararlanmamıştır. Üretilen söylemlerde, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Baykar’a yönelik bir art niyet olduğu ortadadır.”

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