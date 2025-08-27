Savur turizmde iddialı: Mardin'in minyatürü bölgenin parlayan yıldızı olmayı hedefliyor

Savur turizmde iddialı: Mardin'in minyatürü bölgenin parlayan yıldızı olacak

Farklı din, mezhep ve dillere mensup toplulukların bir arada yaşadığı, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle tanınan Savur ilçesi, bölge turizminde yeni bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

Altyapı ve restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 25 bin nüfusa sahip olan ilçede, Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen kalenin yamacına kurulu tarihi yerleşimde kapsamlı altyapı ve turizm projeleri hayata geçiriliyor. İlçede sit alanında gerçekleştirilen doğal gaz ve altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi projelerin Bakanlıklar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. Hamidi, kırsal Dereiçi Mahallesinin turizme kazandırıldığını, alt ve üst yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını vurguladı.

Hamidi, ilçede turizme yönelik başlıca çalışmaları şöyle özetledi: Aziz Sancar TÜBİTAK Bilim Merkezine dönüştürülmek üzere Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancarın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evin restore edildiğini, pilot bölge olarak belirlenen 10 tarihi evin onarıldığını, ilçenin tarihi dokusuna uygun olarak binaların taşla kaplanması için taş ocağı kurulduğunu açıkladı.

Doğa ve kale restorasyonuyla turizme yön verme hedefi

Doğa turizmi kapsamında Savur Deresinin ıslah çalışmalarının yüzde 85i tamamlandı. Ayrıca yapılacak iki gölet için ihaleye çıkıldı.

Hamidi, Roma döneminden kalma olduğu düşünülen kalenin gece görüntüsünü güçlendirmek için ışıklandırma çalışmaları yapıldığını, kalede kazı çalışmalarının yakında başlayacağını ve seyir terası planlandığını söyledi. Hamidi, Savur Kalesi ve ilçenin tarihi konaklarıyla birlikte turizme yön vereceğine inandıklarını belirtti ve ilçeyi Uluslararası Cittaslow Birliğine üye yaparak sakin şehir kimliğiyle tanıtmak istediklerini ekledi.

Yerel halktan beklenti ve memnuniyet

İlçe sakinlerinden Aziz Tanınmış, yapılan çalışmaların Savurun kabuğunu kıracağını ve ilçenin turizme açılmasıyla Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri haline geleceğini söyledi. Tanınmış, kalenin ışıklandırılması ve yol çalışmalarını örnek gösterdi.

Bir diğer ilçe sakini Filiz Ayaz ise Savurun tarihi ve doğasıyla huzur veren bir ilçe olduğunu, turizme kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Hamidi, destek veren Bakanlıklara, Valiliğe ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tuncay Akkoyun ile diğer ilgililere teşekkür etti.

