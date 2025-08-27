DOLAR
41,03 0,01%
EURO
47,6 0,57%
ALTIN
4.457,85 0,34%
BITCOIN
4.554.281,37 0,31%

Savur turizmde iddialı: Mardin'in minyatürü bölgenin parlayan yıldızı olmayı hedefliyor

Mardin'in 'minyatürü' Savur, altyapı, restorasyon ve Aziz Sancar Bilim Merkezi projeleriyle tarih, doğa ve kültür turizminde merkez olmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:50
Savur turizmde iddialı: Mardin'in minyatürü bölgenin parlayan yıldızı olmayı hedefliyor

Savur turizmde iddialı: Mardin'in minyatürü bölgenin parlayan yıldızı olacak

Farklı din, mezhep ve dillere mensup toplulukların bir arada yaşadığı, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle tanınan Savur ilçesi, bölge turizminde yeni bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

Altyapı ve restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 25 bin nüfusa sahip olan ilçede, Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen kalenin yamacına kurulu tarihi yerleşimde kapsamlı altyapı ve turizm projeleri hayata geçiriliyor. İlçede sit alanında gerçekleştirilen doğal gaz ve altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi projelerin Bakanlıklar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. Hamidi, kırsal Dereiçi Mahallesinin turizme kazandırıldığını, alt ve üst yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını vurguladı.

Hamidi, ilçede turizme yönelik başlıca çalışmaları şöyle özetledi: Aziz Sancar TÜBİTAK Bilim Merkezine dönüştürülmek üzere Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancarın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evin restore edildiğini, pilot bölge olarak belirlenen 10 tarihi evin onarıldığını, ilçenin tarihi dokusuna uygun olarak binaların taşla kaplanması için taş ocağı kurulduğunu açıkladı.

Doğa ve kale restorasyonuyla turizme yön verme hedefi

Doğa turizmi kapsamında Savur Deresinin ıslah çalışmalarının yüzde 85i tamamlandı. Ayrıca yapılacak iki gölet için ihaleye çıkıldı.

Hamidi, Roma döneminden kalma olduğu düşünülen kalenin gece görüntüsünü güçlendirmek için ışıklandırma çalışmaları yapıldığını, kalede kazı çalışmalarının yakında başlayacağını ve seyir terası planlandığını söyledi. Hamidi, Savur Kalesi ve ilçenin tarihi konaklarıyla birlikte turizme yön vereceğine inandıklarını belirtti ve ilçeyi Uluslararası Cittaslow Birliğine üye yaparak sakin şehir kimliğiyle tanıtmak istediklerini ekledi.

Yerel halktan beklenti ve memnuniyet

İlçe sakinlerinden Aziz Tanınmış, yapılan çalışmaların Savurun kabuğunu kıracağını ve ilçenin turizme açılmasıyla Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri haline geleceğini söyledi. Tanınmış, kalenin ışıklandırılması ve yol çalışmalarını örnek gösterdi.

Bir diğer ilçe sakini Filiz Ayaz ise Savurun tarihi ve doğasıyla huzur veren bir ilçe olduğunu, turizme kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Hamidi, destek veren Bakanlıklara, Valiliğe ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tuncay Akkoyun ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Farklı din, mezhep ve dillere mensup kişilerin buluşmasıyla birlikte yaşamın sembollerinden biri...

Farklı din, mezhep ve dillere mensup kişilerin buluşmasıyla birlikte yaşamın sembollerinden biri olan Mardin'in Savur ilçesi turizmde cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Kent merkezine 50 kilometre uzakta, yaklaşık 25 bin nüfusa sahip, Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen kalenin yamacına kurulu tarihi ve doğasıyla ilgi gören Savur'da altyapı ve turizme yönelik çalışmalarla büyük bir değişim yaşanıyor. Bu kapsamda Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen kalenin ışıklandırılması yapıldı.

Farklı din, mezhep ve dillere mensup kişilerin buluşmasıyla birlikte yaşamın sembollerinden biri...

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
2
Filistinli Milli Atlet Allam el-Ammur Gazze'de İsrail Saldırısında Öldü
3
Ankara'da çocuk tacizi iddiası: Şüpheli T.N. tutuklandı
4
TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yayınlar — 103. Yıl
5
Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Batuhan Güneş Yaşamını Yitirdi
6
Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi
7
ÇOMÜ, Çanakkale yangınlarının etki alanlarını uydu görüntüleriyle modelledi

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava