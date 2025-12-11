Sayan: Yerli ve Milli Yazılım Bir Bağımsızlık Meselesidir

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu’nda düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Yüzyılında Yazılımın Sanayileşmesi Zirvesi"nde, yerli yazılımın stratejik önemi ön plana çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yazılımın artık hayatın her alanında belirleyici olduğuna dikkat çekti.

"Yazılım eşittir her şey"

Programda konuşan Sayan, zamanın yazılımı sanayiyle bütünleştirme zamanı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Zirvenin bu yılki konusu olan yazılımın sanayileşmesi konusu ise ülkemizin kalkınmasındaki en itici güçlerden biri haline gelen yazılımın önemini bir kez daha en güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün adeta yazılım eşittir her şey. Sabah uyandığımızda çalan alarm da yazılım, telefonumuza gelen mesaj da yazılım, belli bir düzene göre yanıp sönen trafik lambaları da, bankada sıra aldığımız sistem de, markette çalışan kasanın fiyatları okuması, navigasyonun bizi adım adım yönlendirmesi, hatta evdeki kombinin suyu ısıtıp belirli bir sıcaklıkta sabit tutması bile yazılım".

Yazılımın endüstrileşmesinin önemine değinen Sayan, bu dönüşümün "daha hızlı, daha güvenli, daha ucuz ve daha sürdürülebilir" bir dijital dünyaya ulaşmak için hayati olduğunu aktardı.

"Yerli ve milli yazılım ekosistemleri temel hedefimiz"

Sayan, yerli ve milli yazılım ekosistemlerinin güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı: "Yerli ve milli yazılım ekosistemlerinin güçlendirilmesi bizim için temel hedef. Bu sadece teknolojik bir tercih değil, aynı zamanda hepimiz için bir bağımsızlık meselesidir diyoruz". Ayrıca dünya genelinde yazılım pazarlarının orta gelirli ülkelerde hızla büyüdüğüne dikkat çekti.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez'in değerlendirmesi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesiyle "sadece kullanıcısı olduğumuz birçok ürünün ve hizmetin artık üreticisi haline geldiğini" belirtti. Dönmez, 2022 Yapay Zeka Strateji Belgesi'ne atıfta bulunarak eğitim, sağlık, dijital finans teknolojileri, tarım, enerji ve sürdürülebilir hukuk gibi alanlarda rekabet avantajı elde edilebileceğini söyledi.

Dönmez ayrıca veri altyapısının önemine vurgu yaparak, e-Nabız gibi sağlık veri sistemlerinin anonimleştirilerek kontrollü şekilde teknolojiyi geliştiren firmalara açılmasının gerekliliğini ifade etti.

Ankara ve BTK'nın rolü

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ankara'nın savunma sanayii, yüksek teknoloji ve yazılım girişimleriyle bir merkez haline geldiğini belirtti. Karagözoğlu, Türkiye ekonomisinde hizmetler sektöründe yazılım ve bilişimin güçlendiğini ve sektörün 2025 ihracat hedefinin 15 milyar dolar olduğunu aktardı. Strateji planı kapsamında telekomünikasyon için 2,5 milyar dolar, yazılım için 2 milyar dolar, oyun sektörü için 5 milyar dolar, finansal teknolojiler için 2,5 milyar dolar ve savunma sanayii için yılda 2,5 milyar dolar hedeflendiğini söyledi.

BTK Akademi: Gençleri dijital geleceğe hazırlamak

Karagözoğlu, BTK'nın yerli çözümlerle 7/24 görevde olduğunu ve yapay zeka uygulamalarını entegre ettiklerini belirtti. Eğitim ve insan kaynağına yapılan yatırımın altını çizerek şu ifadeyi kullandı: "BTK Akademi üzerinden gençlerimizi yazılım, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda destekliyoruz". Ayrıca, "2 milyon 750 bini aşan kullanıcı sayısıyla BTK Akademi bir bilgi üssü haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Yerli ve milli yazılım sadece teknolojik bir tercih değil, aynı zamanda hepimiz için bir bağımsızlık meselesidir"