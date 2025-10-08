Sebastien Lecornu: Macron 48 Saat İçinde Yeni Başbakan Atayabilir

Fransa'da bu hafta başbakanlık görevinden istifa eden Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülke için 48 saat içinde yeni bir başbakan atamasının mümkün olduğunu söyledi. Lecornu bu değerlendirmesini konuk olduğu France 2 kanalında yaptığı açıklamalarda dile getirdi.

Lecornu'nun açıklamaları

Lecornu, son 48 saatte siyasi partilerle yürüttüğü müzakerelere işaret ederek, Fransızların siyasetçilerin uzlaşmasını istediğini vurguladı. Bir yıl önce sandığa gidildiğini anımsatan Lecornu, seçim sonrası ortaya çıkan parçalı Meclis tablosunun ülke içindeki farklı hassasiyetleri ve ayrışmaları yansıttığını söyledi.

Kendisine yeniden başbakanlık teklif edilip edilmeyeceği yönündeki soruya Lecornu, "Bu akşam, görevimin tamamlandığını düşünüyorum." yanıtını verdi. Ayrıca, "Sanırım durum Cumhurbaşkanı'nın 48 saat içinde başbakanı atamasına imkan veriyor." diyerek, yeni hükümetin 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık odaklı olmaması gerektiğini belirtti.

Siyasi tablo ve muhtemel seçim dinamikleri

Lecornu, yeni başbakanın sol kesimden bir isim olup olmayacağı kararının Macron'a ait olduğunu söyledi. Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğun Meclis'in yeniden feshedilmesini istemediğini aktaran eski başbakan, tartışmalı emeklilik reformu hakkında müzakerelerin sağlanabilmesi için bir yol bulunması gerektiğini de vurguladı.

Lecornu, "LFI (Boyun Eğmeyen Fransa) ve RN (Ulusal Birlik) haricinde beni görmeye gelen tüm siyasi güçler, 31 Aralık'ta bir bütçe olmaması riskini almamak gerektiğini ifade etti." diye konuştu ve 13 Ekim'de Parlamento'ya 2026 için bütçe projesinin sunulacağını aktardı.

Bütçe anlaşmazlıkları ve hükümet istikrarsızlığı

Haberde yer alan geri plan bilgilere göre, Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü. Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle sıkışan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olmaya devam ediyor. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf hedefleyen ve kamuoyunda tartışma yaratan 2026 bütçesini görüşmeden önce hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı.

François Bayrou hükümeti, yapılan oturumda 8 Eylül'de güvenoyu alamayarak düşmüş; Macron ise 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı. Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti.

Bu gelişmeler ışığında Lecornu, mevcut süreçte Cumhurbaşkanı değişikliğinin zamanının olmadığını savunurken, bütçe ve Meclis dengelerinin ülke yönetiminde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade etti.