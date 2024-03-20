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Seçim yasakları yarın başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre, 21 Mart Perşembe günü (yarın) itibari ile bazı seçim yasakları başlıyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:25
Seçim yasakları yarın başlıyor

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimler için belirlenen takvime uygun süreç işlemeye devam ediyor. Yarın (21 Mart) itibari ile bazı seçim yasakları başlayacak. Yarından itibaren başlayacak olan seçim yasakları, 31 Mart 23.59’da sona erecek. Seçim propagandası ise 30 Mart Cumartesi saat 18.00’de sonlanacak.

Sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda serbest

31 Mart Yerel seçimlerinden aday gösteren partiler ve adayları, bağımsız adaylar, 30 Mart Cumartesi saat 18.00’ kadar yazılı, sözlü ve görüntülü bir şekilde propaganda yapabilecek. Süre bitimine kadar, yazılı basında ilan verme, reklam yapma ya da internet sitesi üzerinden propaganda devam edecek.

Öte yandan genel yollar, kamu binaları, mabetler ve seçim kurulunun belirlemiş olduğu meydanlar dışında ise toplanma ve sözlü propaganda yapmak yasaklanacak. Ayrıca, basın ve yayın araçları aracılığıyla, seçmenin oyunu etkileyecek şekilde bir parti ya da adayın lehine veya aleyhine yayın yapılması da yasaklanacak.

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