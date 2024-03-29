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Seçime 2 gün kala 3 büyükşehirde anket sonuçları

31 Mart Genel Seçimlerine 2 gün kala araştırma şirketleri, büyükşehirler için son anket sonuçlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 16:25
Seçime 2 gün kala 3 büyükşehirde anket sonuçları

Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere 48 saatten az bir süre kaldı. Araştırma şirketleri, büyükşehirlerle ilgili anket sonuçlarındaki son durumu paylaştı.

İstanbul’da anketlerde son durum

ORC Araştırma’nın paylaşmış olduğu anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışında CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 42.4 ile ilk sırada yer alıyor. AKP adayı Murat Kurum ise yüzde 41.3 ile ikinci sırada görülüyor.

Asal Araştırma tarafından paylaşılan anket sonuçlarında ise Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 43.3, Murat Kurum’un ise yüzde 40.1’lik bir oy oranına sahip olduğu görülmekte.

ADA Araştırma’da yer alan sonuçlara göre ise Ekrem İmamoğlu yüzde 43.6 ile önde görünüyor. İkinci sırada yer alan Murat Kurum ise yüzde 42.7’lik bir orana sahip.

Ankara’da anketlerde son durum

ORC Araştırma’nın anket verilerine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP adayı Mansur Yavaş yüzde %51.5 oy oranı ile ilk sırada bulunuyor. AKP adayı Turgut Altınok’un oy oranı ise yüzde 36.2 civarında.

Asal Araştırma anket verilerine göre, CHPli Mansur Yavaş’ın y oranı yüzde 54.4, AKPli Turgut Altınok’un oy oranı ise yüzde 33.8’de görülüyor.

ADA Araştırma sonuçlarında ise CHPli Mansur Yavaş yüzde 56.5 ile önde iken yüzde 33.4 ile ikinci sırada AKPli Turgut Altınok yer alıyor.

İzmir’de anketlerde son durum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında ise ORC verilerine göre CHP adayı Cemil Tugay yüzde 44.9’luk bir oy oranına sahip. AKP adayı Hamza Dağ’ın ise oyu yüzde 36.2’lerde görülüyor.

Asal Araştırma’nın anket sonuçlarında ise CHPli Cemil Tugay yüzde 45.5’lik bir oy oranına sahip. AKPli Hamza Dağ’on oy oranı ise yüzde 35.8’lerde görünüyor.

ADA araştırmanın anket sonuçlarına göre, CHPli aday Cemil Tugay yüzde 42.4 ile ilk sırada bulunuyor. AKP adayı Hamza Dağ ise yüzde 38.8 ile ikinci sırada yer alıyor.

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