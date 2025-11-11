Şehit Astsubay Nuri Özcan'ın Karabük Baba Ocağına Türk Bayrağı Asıldı

Gürcistan'da düşen C-130'da şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (53) Karabük'teki baba evine Türk bayrağı asıldı; acı haber ailesine verildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 23:39
Şehit Astsubay Nuri Özcan'ın Karabük Baba Ocağına Türk Bayrağı Asıldı

Şehit Astsubay Nuri Özcan'ın Karabük Baba Ocağına Türk Bayrağı Asıldı

Acı haber aileye yetkililer tarafından verildi

Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53)'ın acı haberi memleketi Karabük'teki ailesine ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan sınırında düşen uçağa ilişkin haberin ardından, şehadet haberi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan annesi Şamiye Özcan ve babası Mehmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından iletildi.

Acı haber sonrası, Şirinevler Mahallesi Atlıhan Caddesi'ndeki baba evine, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Türk bayrağı asıldı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Özcan evli ve 2 çocuk babasıydı.

GÜRCİSTAN’DA DÜŞEN C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN’IN...

GÜRCİSTAN’DA DÜŞEN C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN’IN KARABÜK’TEKİ BABA OCAĞINA, ACI HABERİN ARDINDAN TÜRK BAYRAĞI ASILDI.

GÜRCİSTAN’DA DÜŞEN C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN’IN...

İLGİLİ HABERLER

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araştırma: Amazon Türkiye İndirimlerine Güven ve Fiyat Karşılaştırması Öne Çıkıyor
2
Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti
4
Ordu'da inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi
5
Samsun'da motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta patinaj yapıp lastik yaktı
6
Antalya'da eski Aksu başkan adayı davasında yaralının sözleri: 'Vay babuş vay, çok acıyor'
7
Gümüşhane'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Sarıçam Fidanları Toprakla Buluştu

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler