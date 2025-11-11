Şehit Astsubay Nuri Özcan'ın Karabük Baba Ocağına Türk Bayrağı Asıldı

Acı haber aileye yetkililer tarafından verildi

Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53)'ın acı haberi memleketi Karabük'teki ailesine ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan sınırında düşen uçağa ilişkin haberin ardından, şehadet haberi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan annesi Şamiye Özcan ve babası Mehmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından iletildi.

Acı haber sonrası, Şirinevler Mahallesi Atlıhan Caddesi'ndeki baba evine, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Türk bayrağı asıldı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Özcan evli ve 2 çocuk babasıydı.

