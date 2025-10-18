Şehit Piyade Er Eyüp Güner Gaziantep'te Defnedildi

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan Piyade Er Eyüp Güner, Gaziantep'teki törenin ardından Salkım Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:58
Güncelleme: Cenaze namazı ve şehidin defnedilmesi törene eklendi.

Ceremonide yoğun katılım

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Tokat'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, protokol üyelerince karşıladı. Saygı duruşunda bulunulan ve şehidin özgeçmişinin okunduğu törende; ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile şehidin silah arkadaşları yer aldı.

Cenaze süreci ve defnedilme

Şehidin naaşı cenaze aracına konularak, toprağa verilmek üzere Nizip ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'ne uğurlandı. Salkım Mahalle Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen törene, şehidin babası Settar Güner, yakınları, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, CHP Milletvekili Melih Meriç, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Güner'in naaşı Salkım Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayın gelişimi

Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve dün şehit olmuştu.

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Şehit Güner için Salkım Mahalle Camisi'nde öğle namazına müteakip tören düzenlendi. Törende AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sol2) ve CHP Milletvekili Melih Meriç (sol) de hazır bulundu.

